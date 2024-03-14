المشروع الذي ينتظره البيضاويين.. “مثلث الفنادق” الذي سيحل أزمة “الباركينغ” وسط المدينة

2024-03-14 / 10:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل الأشغال على قدم و ساق بمشروع “مثلث الفنادق” و هو عبارة عن مشروع ضخم لإنجاز مرآب تحت أرضي وسط مدينة الدار البيضاء و بالضبط في مكان تجمع الفنادق قبالة محطة القطار الدار البيضاء الميناء.

و يتسم هذا المشروع بالابتكار والاستدامة، حيث يشمل مرآبا مكونا من مستويين اثنين و بطاقة استيعابية تصل إلى 600 مركبة عبر توفير مساحة واسعة تتجاوز 12 ألف متر مربع بوسط مدينة الدار البيضاء.

هذا و زار مؤخرا محمد امهيدية والي الجهة ورش المشروع و وقف على تقدم الأشغال و دعا شركة التنمية الدارالبيضاء للنقل، إلى الإسراع في إنجاز مشروع “مثلث الفنادق” الذي يعول عليه كثيرا في توفير أماكن لتوقف السيارات وتنظيم حركة التنقل والسير على مستوى شارع الموحدين وشارع الجيش الملكي والفنادق المتواجدة بزنقة سيدي بليوط.

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‫8 تعليقات

  1. كل ما أقوله هو ان اصحاب السترات الصفراء هم من يعرقلون السير ، همه الوحيد هو ربح المال بدون قانون شرعي.

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  3. نحن كبيضاويين غيورين على مدينتنا التي أصبحت فيها الفوضى والنصب والسرقة في الأزقة القديمة ياسيد الوالي انقذ مايمكن اينقاذه ولكم واسع النظر.

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  4. قال تعالى في كتابه الحكيم بعد آعوذ بالله من الشيطآن الرجيم ( …وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون…)

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  6. مشاريع جيد يخلق فرص العمل للشباب العاطل، وبه يزدهر الاقتصاد الوطني بشكل كبير وجلب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ولاسيما في المدن الكبرى بالمملكة المغربية.

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  7. هذه المشاريع تعود بالنفع والفائدة في المجال الاقتصادي خاصةً ، ولكن نتمنى أن تكون هناك مشاريع أخرى جديدة كالمستشفيات الحكومية وجامعات متخصصة وغيرها..

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