أبطال أوروبا.. دورتموند يتجاوز أيندهوفن ويبلغ ربع النهائي

2024-03-13 / 23:14
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هبة بريس _ رياضة

تمكن بوروسيا دورتموند الأماني من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي (2-0)، الأربعاء 13 مارس، في إياب دور ثمن النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ويدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه جايدون سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، قبل أن يصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ولعب سانشو المعار من مانشستر يونايتد والذي سجل باكورة أهدافه في مروره الثاني مع النادي الألماني هذا الاسبوع في الفوز على فيردر بريمن 2-1 في الدوري، إلى جانب يوليان برانت والهولندي دونيل مالن خلف المهاجم نيكلاس فولكروغ.

كما بدأ المدافع ماتس هوملس أساسياً للمرة الأولى منذ مباراة الذهاب بين الفريقين الشهر الماضي.

وحجز فريق المدرب إدين ترزيتش مقعده إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021، في حين وصل أيندهوفن إلى هذا الدور للمرة الاخيرة في موسم 2006-2007، قبل أن يخسر أمام ليفربول الانكليزي في طريق الاخير لاحراز اللقب

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