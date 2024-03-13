الوداد الرياضي يتجه نحو الإنفصال عن البنزرتي

يتجه الوداد الرياضي نحو الانفصال عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي بسبب سوء النتائج.

وينتظر أن تعقد إدارة الوداد الرياضي إجتماعا طارئا مع البنزرتي في غضون الساعات القليلة القادمة من أجل الحسم في مستقبله.

وتسعى إدارة الوداد الرياضي للاتفاق مع البنزرتي من أجل فسخ عقده بصيغة التراضي، علما أن المدرب التونسي سبق له ان قد استقالته شفهيا بيد أن إدارة الوداد رفضتها.

ويعيش الوداد الرياضي على وقع أزمة نتائج في البطولة الإحترافية، كما اقصي من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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