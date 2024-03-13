رسميا.. الركراكي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمواجهتي انغولا وموريتانيا

وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 24 لاعبا، للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية يومي الجمعة 22 مارس 2024 والثلاثاء 26 مارس 2024 أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا، على أرضية الملعب الكبير لمدينة أكادير.

من جهة أخرى، سيعقد السيد وليد الركراكي، ندوتين صحافيتين قبل يوم واحد من كل مباراة ، على أن يلي كل مؤتمر صحافي حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة أولى لأخذ الصور .

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم توجيه الدعوة إليهم:

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