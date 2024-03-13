مبابي يهدد بمقاضاة صاحب مطعم “بسبب شطيرة”

هبة بريس _ ياضة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، هدد بمقاضاة صاحب أحد المطاعم بسبب شطيرة كباب تحمل اسم اللاعب.

وبحسب إذاعة “مونت كارلو” فإن مالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد مشجعي مرسيليا ، يدعى محمد هني تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء وتمنحه مهلة أسبوع واحد لتغيير اسم أحد الوجبات التي اشتهر بها مطعمه وتحمل اسم مبابي.

وشارك هني الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا.

ورد محمد الذي أبدى اندهاشه من الرسالة: لم أعتقد أن لاعباً بهذا المستوى يفقد عقله ويجد الوقت لمهاجمتي من أجل شطيرة، ما فعلته فقط أنني سميت وجبة باسم اللاعب كما فعلت في عدة مرات.

وجاء في شرح الوجبة التي أثارت غضب كيليان “خبز طارج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي”.

وزاد هني: لم أسخر من مبابي قط، سميت وجبة فيما مضى باسم ديمتري باييت (لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، والحائز على كأس العالم 2018 إلى جانب مبابي) ولم

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