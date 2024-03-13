إحتجاج لدى “الهاكا” بعد إساءة سلسلة رمضانية لصورة الأساتذة

هبة بريس _ الرباط

راسلت النقابة الوطنية للتعليم، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، لطيفة أخرباش، للاحتجاج على ما ذهبت إليه القناة “الأولى” من “تحقير لمهنة المدرس عبر إحدى سلسلاتها الرمضانية”، ومطالبتها بالتدخل وإلزام القناة بتقديم اعتذار رسمي لنساء ورجال التعليم

وقالت النقابة، في رسالتها التي وجهته، اليوم الأربعاء (13 مارس)، إلى أخرباش، “يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا القوي على الاستهداف المتواصل للقنوات الإعلامية العمومية الرسمية لمهنة التدريس، بتقديمها لإنتاجات تسيء لصورة نساء ورجال التعليم وتتعمد تحقيرهم وإهانتهم، والحط من مكانتهم بشكل ممنهج ومقصود”.

وأضافت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا ما ذهبت إليها سلسلة “ولاد يزة” في حلقتها الأولى التي بثتها القناة التلفزية الأولى، يوم أمس الثلاثاء (12 مارس)، في إطار برامج رمضان لهذه السنة

.وسجلت النقابة أن الحلقة الأولى من السلسلة المذكورة تم خلالها تقديم “المعلم الأستاذ في صورة سيئة تكرس الصورة النمطية التي تحاول جعله موضوع فكاهة فجة عوض تقديمه كقدوة ونموذج يحتذى به”.

وقالت أن ما ورد في الحلقة الأولى من هذه السلسلة “لا يليق ومكانة المدرس في المجتمع، ويشكل استهدافا للمدرسة العمومية، ويبخس المجهودات الجبارة والتضحيات الجسيمة التي تقدمها الشغيلة التعليمية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.وعبرت النقابة الوطنية للتعليم عن احتجاجها “وبقوة” على هذا التناول لصورة المدرس في مثل هذه السلسلة، والذي “لا نجد له ما يبرره لا فنيا ولا موضوعيا”.

ودعت النقابة، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، الوقوف على حيثيات هذا الموضوع واتخاذ المتعين فيه، مع إلزام القناة المعنية بتقديم اعتذار رسمي لكل نساء ورجال التعلي.

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