“الاتحاد الفلسطيني” لكرة القدم يعلن مق_تل “الأسد” بغارة إسرائيلية

هبة بريس _ رياضة

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن لاعب المنتخب الوطني السابق محمد بركات قتل في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأفاد الاتحاد بأن بركات (39 عاما) قتل في غارة الاثنين على مبنى سكني في مدينة خان يونس الجنوبية.

وكان بركات، الذي يطلق عليه زملاؤه لقب “الأسد”، لعب للمنتخب الوطني بالإضافة إلى عدد من الأندية في غزة والأردن والمملكة العربية السعودية.

وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2015 مع نادي شباب خان يونس، إذ أصبح أول لاعب في غزة يسجل 100 هدف مع فريق واحد.

تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 31 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويقول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن 158 رياضيا، من بينهم 91 لاعب كرة قدم من مختلف الأقسام، من بين القتلى.

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