“UNTM” يسائل الحكومة حول التأخر في إعداد برامج التنمية الجهوية

2024-03-13 / 16:55
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هبة بريس _ الرباط

طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الجهات التي لم تتمكن بعد من اعتماد برامجها التنموية الجهوية.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهاه لوزير الداخلية، للكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تسريع وضع هذه البرامج باعتبارها إطار مرجعيا قانونيا لاشتغال مجالس الجهات.

ولفت البرلمانيان، إلى أن هناك مجالس لم تتمكن بعد من اعتماد برنامجها التنموي الجهوي رغم مرور نصف الولاية التدبيرية، علما أن هذا البرنامج يحدد الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة لمدة ست سنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستشهد البرلمانيان، بالمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات التي تنص على وضع برنامج التنمية الجهوية خلال السنة الأولى من انتداب المجلس والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، مشيرين إلى المرسوم رقم 2.16.299 الذي حدد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

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