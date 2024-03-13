ناد إنجليزي ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين على ملعبه

2024-03-13 / 16:49
1
هبة بريس _ رياضة

نظم نادي أستون فيلا، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، أمس الثلاثاء إفطارا جماعيا على أرض ملعب الفريق “فيلا بارك”.

وكان نادي أستون فيلا، قد أعلن في بيان على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عن إقامة فطور مفتوح للمسلمين، في 12 مارس

وقال في بيانه: “يعرب النادي عن فخره باستضافة حفل إفطار مفتوح، إذ يزيد ذلك من الانسجام المجتمعي والانتماء، وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار

وكان نادي أستون فيلا قد نظم إفطارا جماعياً في عام 2023، وحينها حضره أكثر من 500 شخص، بالإضافة إلى بعض الأشخاص المسؤولين عن تنظيم الحدث وموظفي الفريق.

وكان نادي تشيلسي أول نادٍ من أندية البريميرليغ يستضيف إفطاراً مفتوحاً، وذلك في العام الماضي.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بعد 28 جولة من المسابقة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of برشلونة يستعيد نجميه قبل ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة يستعيد نجميه قبل ربع نهائي دوري الأبطال

2024-03-13 / 17:54
Photo of ريال مدريد يكافئ إبراهيم دياز بجائزة مميزة

ريال مدريد يكافئ إبراهيم دياز بجائزة مميزة

2024-03-13 / 15:33
Photo of قرعة دور ال16 من كأس العرش تسفر عن مواجهات قوية

قرعة دور ال16 من كأس العرش تسفر عن مواجهات…

2024-03-13 / 14:28
Photo of ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

2024-03-13 / 13:46
Photo of منتخب الفتيان يشارك في دوري دولي بالبرتغال

منتخب الفتيان يشارك في دوري دولي بالبرتغال

2024-03-13 / 13:36
Photo of إدانة بودريقة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة تفوق 23 مليون سنتيم

إدانة بودريقة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة تفوق 23…

2024-03-13 / 11:52
Photo of خطوة جديدة من ريال مدريد بشأن مستقبل إبراهيم دياز

خطوة جديدة من ريال مدريد بشأن مستقبل إبراهيم دياز

2024-03-13 / 11:36
Photo of بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في نزال ملاكمة

بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة…

2024-03-13 / 11:21
Photo of 6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

2024-03-13 / 10:03
Photo of البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام إتحاد طنجة

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام إتحاد طنجة

2024-03-12 / 23:59

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق