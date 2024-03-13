ناد إنجليزي ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين على ملعبه

هبة بريس _ رياضة

نظم نادي أستون فيلا، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، أمس الثلاثاء إفطارا جماعيا على أرض ملعب الفريق “فيلا بارك”.

وكان نادي أستون فيلا، قد أعلن في بيان على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عن إقامة فطور مفتوح للمسلمين، في 12 مارس

وقال في بيانه: “يعرب النادي عن فخره باستضافة حفل إفطار مفتوح، إذ يزيد ذلك من الانسجام المجتمعي والانتماء، وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار

وكان نادي أستون فيلا قد نظم إفطارا جماعياً في عام 2023، وحينها حضره أكثر من 500 شخص، بالإضافة إلى بعض الأشخاص المسؤولين عن تنظيم الحدث وموظفي الفريق.

وكان نادي تشيلسي أول نادٍ من أندية البريميرليغ يستضيف إفطاراً مفتوحاً، وذلك في العام الماضي.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بعد 28 جولة من المسابقة.

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