القضاة غاضبون من حملات إساءة تطال بعضهم من طرف صناع المحتوى

2024-03-13 / 16:39
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هبة بريس _ الرباط

عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن غضبها من سلوكات عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف القضاة، بشكل مباشر يطال شخصهم ومهنتهم، أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات مرتبطة بأدائهم الوظيفي.

وأصدرت الودادية بلاغا لها اليوم الاربعا تؤكد أن تلك الأدعاءات “افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أو إثبات، بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم – أشخاص وهيئات – وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيل في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة

ويقول البلاغ أن “هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في إطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة؛ بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.

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‫6 تعليقات

  2. بشكل مباشر يطال شخصهم ومهنتهم أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات مرتبطة بأدائهم الوظيفي

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