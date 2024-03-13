فنانة مصرية: حلمت برسول الله ينادي هذا الفنان

هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن حلم غريب حلمت به عن الفنان الراحل وائل نور وهو في السجن، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يناديه.

وذكرت داليا مصطفى خلال استضافتها في برنامج “لحظة تجلي”، أنها تعتمد على الاستغفار بشكل كبير، وتعتبره بمثابة باب رزق غير طبيعي، مشيرة إلى أنها تتحدث مع الله باستمرار وتعتبره أفضل صديق لها.

واختتمت داليا حديثها، بحلم آخر عاشته عن يوم القيامة، حيث شعرت برعب شديد من هول الموقف، ورأت الجبال تنهد على الناس والمياه تنفجر والناس تجري وراء بعض.

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