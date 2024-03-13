ريال مدريد يكافئ إبراهيم دياز بجائزة مميزة

كافأ ريال مدريد الإسباني لاعبه المغربي إبراهيم دياز بجائزة مميزة، بعد تألقه مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وحصل دياز على جائزة أفضل لاعب في صفوف ريال مدريد لشهر فبراير الماضي.

وتفوق دياز على زملائه لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وتوني كروس في السباق على الجائزة.

واستغل دياز غياب جود بيلينجهام عن معظم مباريات شهر فبراير ليتألق في صفوف الميرينجي.

وشارك براهيم في كل مباريات ريال مدريد الـ6 خلال فبراير، مسجلا هدفين، ولم يخسر الملكي إذ حقق 4 انتصارات وتعادلين.

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