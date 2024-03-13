“دانون” تطلق يوغورت جديد 00% بدون سكر مضاف وبدون دهون

هبة بريس

تماشياً مع ركيزتها ” نتعاونو على الصحة” ومهمتها “توفير الصحة من خلال التغذية لأكبر عدد ممكن من الناس”، تعلن دانون عن إطلاق يوغورت مزدوج جديد 00% خلال شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي تتغير فيها العادات الغذائية بسبب الإفراط في تناول السكر والدهون.

وتم تصميم هذا المنتج الجديد الخالي من السكر المضاف والدهون لتلبية احتياجات المستهلكين المهتمين بصحتهم ورفاهيتهم، حيث يقدم خياراً غذائياً مثالياً على مدار السنة.

الاستجابة لاحتياجات الرفاه اليومي

وتؤكد دانون من جديد على التزامها برفاهية المستهلكين من خلال هذا اليوغورت الغني بالبروتين، والذي يوفر سعرات حرارية تبلغ 48 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

ويتوفر بنكهتين لذيذتين – نكهة الكرز ونكهة الأناناس وجوز الهند – حيث يجمع هذا اليوغورت بين الصحة والمتعة والمذاق الذي لا يضاهى، مما يجعله مثاليًا للذين يهتمون بصحتهم أو يتبعون حمية غذائية أو يريدون فقط الحفاظ على صحتهم لفترة أطول.

رفيق يومي كجزء من نظام غذائي صحي

مع إطلاق اليوغورت 00%، تواصل دانون وضع الابتكار والمتعة في قلب استراتيجيتها الصحية. هذا المنتج هو ثمرة الاهتمام الدقيق باحتياجات المستهلكين المغاربة والبحوث المتعمقة في مجال تطوير التغذية من قبل فرق البحث والتطوير المغربية التابعة لشركة سنترال دانون، مما يتيح للمستهلكين فرصة الاستمتاع بنظام غذائي صحي دون التخلي عن متعة النكهات الغنية والأصلية باستخدام الستيفيا الطبيعية.

ويتواجد اليوغورت ” دانون 00% ” في العديد من نقاط البيع في جميع أنحاء المغرب.

و تلتزم دانون بجعل الصحة من خلال التغذية في متناول الجميع، وهذا المنتج الجديد هو خطوة مهمة نحو تحقيق هذه المهمة.

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