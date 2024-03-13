قرعة دور ال16 من كأس العرش تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت قرعة دور 16 من مسابقة كأس العرش عن مواجهات قوية.

وتم سحب القرعة اليوم الأربعاء بمركب محمد السادس بسلا.

ووضعت القرعة فريق الرجاء الرياضي في مواجهة أولمبيك آسفي، بينما يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي، كما سيواجه الوداد الرياضي نظيره شباب السوالم، على أن يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير.

وسيواجه مولودية وجدة نظيره النادي القنيطري، ويلتقي أولمبيك خرببكة مع الدفاع الجديدي، والمغرب الفاسي مع إتحاد طنجة.

فيما يلي نتائج القرعة:

الاتحاد الإسلامي الوجدي # الفتح الرباطي

المغرب الفاسي # اتحاد طنجة

مولودية وجدة # النادي القنيطري

وداد تمارة # الراسينغ البيضاوي

جمعية قدس تازة # اتحاد تواركة

سطام المغربي # المغرب التطواني

شباب الفتح البيضاوي # الوداد الفاسي

نهضة بركان #الجيش الملكي

الوداد الرياضي # شباب السوالم

الكوكب المراكشي# حسنية أكادير

أولمبيك خريبكة # الدفاع الجديدي

الرجاء الرياضي # أولمبيك آسفي

الشباب المحمدي # نجوم أوسرد

المنصورية أو الزمامرة# شباب بن جرير

أولمبيك الدشيرة # اتحاد الفقيه بن صالح

أمل تزنيت # أدرار سوس

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