التعليم: الإعلان عن لوائح المترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان (BTS)

2024-03-13 / 14:58
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هبة بريس

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS) – دورة 2024.

وأنهت الوزارة إلى علم كافة المترشحات والمترشحين الأحرار لامتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS)، برسم دورة ماي 2024، أنه تم يوم الاثنين 11 مارس 2024، الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان هذه الدورة، وذلك على بوابة الترشيحات: http://btslibre.men.gov.ma.

وسيتم تخصيص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس 2024 لتقديم الطعون إلى المؤسسة المحتضنة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي التي أودع فيها المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، أو لتقديم طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للراغبين في ذلك.

وأضافت الوزارة أنها ستقوم بنشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور يوم 25 مارس 2024.

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‫5 تعليقات

  1. نتمنى ان يغيرو أ (باك صاحبي وتمر عملية اجتياز الاختبار امتحانBTSفي مصداقية وشفافية،والتوفيق للجميع .

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  2. نتمنى النجاح للمترشحين لاجتياز امتحان( BTS ) وبالتوفيق للجميع بدون استثناء .

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  4. للآسف الشديد مستوى ضعيف جداً وهذا راجع منذ دخول التلميذ في المدارس الابتدائية إلى يومنا الحالي وتعلم الغش في الامتحانات .

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  5. يجب ان تكون هنآك شروط من أجل الترشيح في الامتحان ويلتزمون بها حتى تمر الامتحانات في احسن حال.

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