منتخب الفتيان يشارك في دوري دولي بالبرتغال

منتخب الفتيان يشارك في دوري دولي بالبرتغال

2024-03-13 / 13:36
0

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ما بين 22 و26 مارس 2024 في دوري دولي بالبرتغال.

وستعرف هذه الدورة الودية مشاركة منتخبات: الدنمارك ؛ البرتغال؛ جورجيا والمنتخب الوطني.

وستواجه النخبة الوطنية منتخب الدانمارك في أولى مباريات هذه البطولة الودية وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2024 على أن تقابل منتخب البرتغال يوم الأحد 24 مارس 2024، في حين ستلعب أمام منتخب جورجيا في 26 مارس 2024.

• برنامج هذه الدورة الدولية :

– 22 مارس 2024 :
المغرب – الدنمارك؛
البرتغال – جورجيا؛
– 24 مارس 2024 :
جورجيا- الدنمارك؛
المغرب – البرتغال ؛
– 26 مارس 2024:
البرتغال – الدنمارك؛
المغرب – جورجيا:

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

2024-03-13 / 13:46
Photo of إدانة بودريقة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة تفوق 23 مليون سنتيم

إدانة بودريقة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة تفوق 23…

2024-03-13 / 11:52
Photo of خطوة جديدة من ريال مدريد بشأن مستقبل إبراهيم دياز

خطوة جديدة من ريال مدريد بشأن مستقبل إبراهيم دياز

2024-03-13 / 11:36
Photo of بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في نزال ملاكمة

بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة…

2024-03-13 / 11:21
Photo of 6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

2024-03-13 / 10:03
Photo of البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام إتحاد طنجة

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام إتحاد طنجة

2024-03-12 / 23:59
Photo of أرسنال يتخطى عقبة بورتو ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

أرسنال يتخطى عقبة بورتو ويتأهل إلى ربع نهائي دوري…

2024-03-12 / 23:03
Photo of برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

2024-03-12 / 22:55
Photo of برشلونة يفوز على نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة يفوز على نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري…

2024-03-12 / 22:05
Photo of حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي وبطاقة حمراء

حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي…

2024-03-12 / 21:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق