منتخب الفتيان يشارك في دوري دولي بالبرتغال

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ما بين 22 و26 مارس 2024 في دوري دولي بالبرتغال.

وستعرف هذه الدورة الودية مشاركة منتخبات: الدنمارك ؛ البرتغال؛ جورجيا والمنتخب الوطني.

وستواجه النخبة الوطنية منتخب الدانمارك في أولى مباريات هذه البطولة الودية وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2024 على أن تقابل منتخب البرتغال يوم الأحد 24 مارس 2024، في حين ستلعب أمام منتخب جورجيا في 26 مارس 2024.

• برنامج هذه الدورة الدولية :

– 22 مارس 2024 :

المغرب – الدنمارك؛

البرتغال – جورجيا؛

– 24 مارس 2024 :

جورجيا- الدنمارك؛

المغرب – البرتغال ؛

– 26 مارس 2024:

البرتغال – الدنمارك؛

المغرب – جورجيا:

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