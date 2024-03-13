“binter” تطلق رحلات ذهاب و إياب من المغرب نحو جزر الكناري ب616 درهم فقط

2024-03-13 / 14:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت شركة الطيران “binter” عن إطلاق عروض تروبجية لرحلات جوية مباشرة تربط عددا من المدن المغربية و حزر الكناري، فضلا على ربط المغرب بجزر أخرى ك”ماديرا”.

و في هذا الصدد، أوضحت شركة “binter Canaries” أنها اطلقت عملية اقتناء تذامر على متن رحلاتها من مراكش و الصويرة و طنجة باتجاه جزر الكناري، ذهاب و إياب، ابتداءا من 616 درهما.

هاته الرحلات وفق ذات الشركة، تهم الفترة ما بين 15 أبريل و 30 شتنبر، باعتبارها رحلات موسمية، و ستظل متاحة للراغبين في السفر حتى يوم 25 مارس.

و لقد تم إطلاق خطوط جوية مباشرة تؤمنها شركة “بينتر” بين الصويرة و طنجة و مراكش مع جزر الكناري، فضلا على خط مراكش ماديرا الذي سيكون بمعدل رحلتين في الأسبوع ايام الخميس و الأحد ابتداءا من 779 درهما.

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