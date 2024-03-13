ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

2024-03-13 / 13:46
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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منح الضوء الاخضر للاعب إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد من أجل تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا.

يأتي ذلك بعد تغيير اللاعب لجنسيته الرياضية، بعدما قرر تمثيل المنتخب الوطني المغربي.

وينتظر أن يكون إبراهيم دياز حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين أمام موريتانيا وانغولا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الحالي بملعب أدرار الكبير بأكادير.

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