ديمستورا يزور روسيا بدعوة من موسكو والجزائر “تنبح “خارج السرب

2024-03-13 / 14:07
3
هبة بريس - الرباط

قام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، أول أمس ، بزيارة إلى موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفق ما كشفته الخارجية الروسية .

وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، إن الاهتمام الرئيسي خلال اللقاء انصب على وضع عملية التسوية في الصحراء كما تم التنويه بالدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء “المينورسو ”

بالإضافة – يضيف المصدر – إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول آفاق استئناف العملية السياسية، مع الأخذ في الاعتبار اتصالات دي ميستورا الأخيرة مع جميع الأطراف المعنية.

وكعادتهما حاولت الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية ، تحريف نتائج الزيارة وأهدافها وربطها بزيارة المبعوث الأممي الى الصحراء المغربية لجنوب افريقيا وتقديمها للرأي العام الجزائري على أنها انتصار دبلوماسي للجزائر والاطروحة الانفصالية.

وبالعودة إلى السياق الحقيقي لزيارة ديمستورا الى موسكو فانها تندرج في إطار الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة بمعية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ومن بينهم روسيا بهدف البحث عن حلول سياسية ، كما أن الموقف الروسي سبق وان عبر عنه لافروف خلال زيارة إلى المغرب في وقت سابق قائلا : أن “روسيا مهتمة بالوصول الى تقدم في هذا الملف” و أن مقاربتها للتسوية تبقى “متوازنة وغير متحيزة وغير خاضعة للتغيير”, حيث أبرز ان بلاده “تدعم تسوية سريعة وطويلة الامد وفق قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة” و انها تعتزم مواصلة تمسكها بهذا الخط المبدئي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي

الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي

2024-03-13 / 12:34
Photo of جاك لانغ: المساعدات المغربية للفلسطينيين تنم عن “كرم عظيم”

جاك لانغ: المساعدات المغربية للفلسطينيين تنم عن “كرم عظيم”

2024-03-12 / 21:20
Photo of الهلال الأحمر: المساعدات المغربية رسمت البسمة على وجوه الفلسطينيين

الهلال الأحمر: المساعدات المغربية رسمت البسمة على وجوه الفلسطينيين

2024-03-12 / 20:17
Photo of بتعليمات ملكية.. توزيع مساعدة انسانية لفائدة سكان غزة والقدس الشريف “صور”

بتعليمات ملكية.. توزيع مساعدة انسانية لفائدة سكان غزة والقدس…

2024-03-12 / 15:44
Photo of لوفيغارو: الجزائر تفقد نفوذها بالساحل الإفريقي والمغرب يعزز مكانته

لوفيغارو: الجزائر تفقد نفوذها بالساحل الإفريقي والمغرب يعزز مكانته

2024-03-12 / 15:20
Photo of “أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة ”

“أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة ”

2024-03-12 / 12:13
Photo of انعقاد اجتماع التخطيط النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي” من 11 إلى 15 مارس

انعقاد اجتماع التخطيط النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي” من 11…

2024-03-11 / 14:08
Photo of أخنوش يصدر منشور تفعيل “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

أخنوش يصدر منشور تفعيل “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين…

2024-03-11 / 10:16
Photo of المغرب يشارك في اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع” بمدريد

المغرب يشارك في اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع”…

2024-03-09 / 18:33
Photo of عاصفة تضرب وزارة ” السكوري ” وتخلف إعفاء 150 مسؤولا

عاصفة تضرب وزارة ” السكوري ” وتخلف إعفاء 150…

2024-03-09 / 16:08

‫3 تعليقات

  3. من الجيد النظر حول آفاق استئناف العملية السياسية مع الأخذ في الاعتبار اتصالات دي ميستورا الأخيرة مع جميع الأطراف المعنية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق