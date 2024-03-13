ديمستورا يزور روسيا بدعوة من موسكو والجزائر “تنبح “خارج السرب

هبة بريس - الرباط

قام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، أول أمس ، بزيارة إلى موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفق ما كشفته الخارجية الروسية .

وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، إن الاهتمام الرئيسي خلال اللقاء انصب على وضع عملية التسوية في الصحراء كما تم التنويه بالدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء “المينورسو ”

بالإضافة – يضيف المصدر – إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول آفاق استئناف العملية السياسية، مع الأخذ في الاعتبار اتصالات دي ميستورا الأخيرة مع جميع الأطراف المعنية.

وكعادتهما حاولت الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية ، تحريف نتائج الزيارة وأهدافها وربطها بزيارة المبعوث الأممي الى الصحراء المغربية لجنوب افريقيا وتقديمها للرأي العام الجزائري على أنها انتصار دبلوماسي للجزائر والاطروحة الانفصالية.

وبالعودة إلى السياق الحقيقي لزيارة ديمستورا الى موسكو فانها تندرج في إطار الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة بمعية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ومن بينهم روسيا بهدف البحث عن حلول سياسية ، كما أن الموقف الروسي سبق وان عبر عنه لافروف خلال زيارة إلى المغرب في وقت سابق قائلا : أن “روسيا مهتمة بالوصول الى تقدم في هذا الملف” و أن مقاربتها للتسوية تبقى “متوازنة وغير متحيزة وغير خاضعة للتغيير”, حيث أبرز ان بلاده “تدعم تسوية سريعة وطويلة الامد وفق قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة” و انها تعتزم مواصلة تمسكها بهذا الخط المبدئي.

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