شيرين: أتعرض للسرقة منذ 25 سنة وحاولت إنهاء حياتي

2024-03-13 / 13:46
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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أنها تتعرض للسرقة منذ 25 عامًا، ولم تستطع العثور على أحد المقربين منها لاستثمار أموالها، مؤكدة أنها تعيش حياتها من أجل توفير كل ما يلزم ابنتيها.

وذكرت شيرين خلال استضافتها ببرنامج “بودكاست bigtime” أنها طلبت الاستشارة من أطباء نفسيين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حلول لحالتها وظروفها الصعبة.

وأضافت قائلة: “حاولت أنهي حياتي، وفعلت كل شيء ولكن لم يحدث ذلك، وكنت أتعجب كيف أعيش رغم كل تلك المحاولات، وكنت أدعي أن أموت مع أولادي، وقلت يا رب خدني أنا وأولادي.

وذكرت: كنت أخاف أن يتم استغلال بناتي في حال موتي لأنني رأيت مواقف القريب والغريب، وفوجئت بالغل والغيرة الرهيبة من فنانات تبين انهم كانوا حابّين وقعتي ومعاناتي. كانوا كل اللي حوالي خونة ولابسين أقنعة، وحاولوا يبتزّوني.

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