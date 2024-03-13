الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي

2024-03-13 / 12:34
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هبة بريس

بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لاعتلائكم الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان، أن أبعث إليكم بتهانينا القلبية مقرونة بمتمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة إسهامكم الفاعل في تكريس مبادئ الحوار والتعايش الإنساني الأمثل”.

وأضاف جلالته “وأغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لقداستكم حرص المملكة المغربية على مواصلة إثراء علاقتها المتميزة بحاضرة الفاتيكان، بما يسهم في جهود توطيد وإشاعة القيم الروحية والإنسانية السامية بين شعوب العالم”.

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