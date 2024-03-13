بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في نزال ملاكمة

بعدما تسبب في طرد حمد الله.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في نزال ملاكمة

2024-03-13 / 11:21
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خرج أحمد حسام “ميدو” نجم منتخب مصر السابق، بتصريحات ساخرة حول مواجهة علي البليهي، مدافع الهلال السعودي في نزال ملاكمة استعراضي خلال الفترة المقبلة.
وكان البليهي تسبب في طرد المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة خلال انتصار فريقه بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعن هذا الأمر، قال ميدو في تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”: “علي البليهي يستطيع استفزاز أي مهاجم يلعب ضده، بسبب الأسلوب والطريقة التي يتبعها”.

وأضاف:” عندما كنت لاعبا لم يستطع أي مدافع القيام بمثل هذه اللقطات معي، والبليهي نفسه لا يستطيع استفزازي بهذه الطريقة”.

وتابع حديثه: “أتمنى العودة لملاعب كرة القدم من أجل مواجهة علي البليهي، لأن مثل هؤلاء المدافعين لا يجب منحهم الفرصة من البداية”.

واختتم ساخرا: “أطالب تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الترفيه السعودية) بتنظيم مباراة ملاكمة بيني وبين علي البليهي من جولة واحدة بشكل استعراضي”.

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