خطوة جديدة من ريال مدريد بشأن مستقبل إبراهيم دياز

يتجه نادي ريال مدريد الإسباني للقيام بخطوة جديدة بشأن مستقبل لاعبه المغربي إبراهيم دياز، بعد تألقه مع الفريق خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

ووفقا لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد تتجه نحو تمديد عقد اللاعب إلى غاية يونيو ألفين وثمانية وعشرين، من أجل تحصين عقد اللاعب وضمان استمراره مع الفريق لفترة أطول.

وحسب نفس المصدر فإن إدارة ريال مدريد أبدت إستعدادها للرفع من قيمة راتب اللاعب بمليون يورو من أجل إقناعه بالتمديد.

يشار إلى أن إبراهيم دياز إختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا، في إنتظار أن يعلن اللاعب بشكل رسمي عن قراره.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp