إدانة بودريقة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة تفوق 23 مليون سنتيم

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وقد قضت المحكمة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق بودريقة مع غرامة مالية 232 ألف و500 درهم.

وقد صدر الحكم غيابيا بحكم تواجد بودريقة خارج أرض الوطن، بعدما توبع بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

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