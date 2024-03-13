إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات داخل شاحنة خضر بطنجة المتوسط

2024-03-13 / 12:05
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، من إحباط محاولة تهريب 80 كيلوغرام  من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للخضراوات تحمل لوحات ترقيم محلية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 26 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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