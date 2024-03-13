الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي ميلان

2024-03-13 / 11:12
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هبة بريس - وكالات

داهمت الشرطة المالية الإيطالية، أمس الثلاثاء مكاتب نادي ميلان، في إطار تحقيقات هيئة الإدعاء العام بشأن بيع النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكانت مجموعة “ريد بيرد كابيتال بارتنرز” الأمريكية قد اشترت نادي ميلان من مواطنتها “إيليوت مانجمنيت” في غشت 2022، لكن هيئة الإدعاء العام تشتبه في كون “إيليوت مانجمنيت” مازالت تمتلك وتتحكم في النادي الإيطالي.

وأشارت الشرطة المالية الإيطالية إلى أنها فتشت منازل الرئيس التنفيذي الحالي للنادي، جورجيو فورلاني، والرئيس التنفيذي السابق، إيفان جازيديس الذي شغل المنصب بين عامي 2018 و2022.

ويتم التحقيق مع فورلاني وجازيديس بشأن إدعاءات حول إخفاء معلومات عن اتحاد كرة القدم الإيطالي تخص صفقة بيع النادي، وقد يواجه النادي حال إدانته عقوبات من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بغرامات مالية أو خصم للنقاط.

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‫3 تعليقات

  1. في إطار تحقيقات هيئة الإدعاء العام بشأن بيع النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم

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  2. يجب التحقيق مع فورلاني وجازيديس بشأن إدعاءات حول إخفاء معلومات عن اتحاد كرة القدم الإيطالي تخص صفقة بيع النادي

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