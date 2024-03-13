رسميا.. تأسيس شركة مغربية نيجيرية خاصة بمشروع أنبوب الغاز بين البلدين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تقرر رسميا إنشاء شركة مغربية نيجيرية مهمتها الأساسية تدبير كل ما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين البلدين و الذي دخلت دراساته التقنية مراحل جد متقدمة.
و في هذا الصدد، كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه تقرر تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
و حسب ذات المعطيات، فإن رأسمال هذه الشركة سيكون مفتوحا للمستثمرين، سواء تعلق الأمر بالصناديق السيادية، بنوك التنمية، البنوك التجارية، شركات النفط العالمية، فضلا عن الخواص.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
مهمتها الأساسية تدبير كل ما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين البلدين
Mezyane Mezyane saraha
من الجيد تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي
الشركة مهمتها البحث عن ممولين للمشروع، كأن المشروع مجهول.
هذا يثبت أن لا دولة ولا شركة كبرى تريد الانخراط في تمويل مشروع وهمي يمر على 13 دولة غير مستقرة وتكلفته خيالية ومدة إنجازه يوم القيامة.
الله يعطيك الصحه اخاي الرفي، كتبت فاصبت
لا تشغل بالك المغرب له رجاله قادر على التحدي ولا نحتاج إلى أحد..
C juste un karghouli . C pas un rifi
Korgholi malade