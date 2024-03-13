رسميا.. تأسيس شركة مغربية نيجيرية خاصة بمشروع أنبوب الغاز بين البلدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرر رسميا إنشاء شركة مغربية نيجيرية مهمتها الأساسية تدبير كل ما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين البلدين و الذي دخلت دراساته التقنية مراحل جد متقدمة.

و في هذا الصدد، كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه تقرر تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.

و حسب ذات المعطيات، فإن رأسمال هذه الشركة سيكون مفتوحا للمستثمرين، سواء تعلق الأمر بالصناديق السيادية، بنوك التنمية، البنوك التجارية، شركات النفط العالمية، فضلا عن الخواص.

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