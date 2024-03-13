السلطات تواصل منع تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه الأسواق الإفريقية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يتواصل القرار الذي سبق و أقرته الحكومة المغربية و القاضي بمنع تصدير بعض أنواع الخضر و الفواكه لخارج المغرب و خاصة للأسواق الإفريقية التي كانت تستورد كميات مهمة من المنتجات الفلاحية المغربية.
و يعود تمديد قرار منع تصدير بعض الخضر و الفواكه المغربية و في مقدمتها البطاطس و الطماطم و البصل لرغبة الحكومة في توفير عرض كاف للمستهلكين المغاربة و هو ما جعل أسعار بيع الخضر و الفواكه في أسواق المملكة ينخفض بشكل كبير.
تمديد هذا القرار آثار حفظة بعض المصدرين الذين كانوا يجنون أرباحا خيالية من تصدير الخضر و الفواكه لأسواق إفريقيا، حيث أنهم يبيعون بضاعتهم بأسعار مضاعفة عن تلك التي يبيعونها يها في المغرب بالنظر لقلة المنافسة هناك و حاجة تلك الدول الماسة للمنتجات المغربية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
الماء ماء الوطن والشمس شمس الوطن والمنتوج من خيرات البلاد والوطن. التصدير المكثف يضر بالمواطن المتوسط الحال.
والله كومنا فرشاتكم موريطانيا كون بقيتو طالقينها علينا راه سبب ارتفاع الاسعار هو الجفاف الله يعطينا وجهكم
موريتانيا ھي التي فرضت رسوما جمركيه اضافية لحماية منتوجاتھا الفلاحية من منافسة المنتوجات المغربية
ما كاين منع لا سيدي بوزكري ولا بسباب الجفاف غلات الخضرا. اللي كاين ان مورتانيا دوبلات الرسوم للمصدرين المغاربة حماية للقدرة الشراءية لمواطنيها وكفا كديا على المغاربة الله ينعل اللي مايحشم
الوطن وخيراته للمواطن أولا