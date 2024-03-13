السلطات تواصل منع تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه الأسواق الإفريقية

2024-03-13 / 11:23
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل القرار الذي سبق و أقرته الحكومة المغربية و القاضي بمنع تصدير بعض أنواع الخضر و الفواكه لخارج المغرب و خاصة للأسواق الإفريقية التي كانت تستورد كميات مهمة من المنتجات الفلاحية المغربية.

و يعود تمديد قرار منع تصدير بعض الخضر و الفواكه المغربية و في مقدمتها البطاطس و الطماطم و البصل لرغبة الحكومة في توفير عرض كاف للمستهلكين المغاربة و هو ما جعل أسعار بيع الخضر و الفواكه في أسواق المملكة ينخفض بشكل كبير.

تمديد هذا القرار آثار حفظة بعض المصدرين الذين كانوا يجنون أرباحا خيالية من تصدير الخضر و الفواكه لأسواق إفريقيا، حيث أنهم يبيعون بضاعتهم بأسعار مضاعفة عن تلك التي يبيعونها يها في المغرب بالنظر لقلة المنافسة هناك و حاجة تلك الدول الماسة للمنتجات المغربية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “دانون” تطلق يوغورت جديد 00% بدون سكر مضاف وبدون دهون

“دانون” تطلق يوغورت جديد 00% بدون سكر مضاف وبدون…

2024-03-13 / 16:00
Photo of “إل جي” و”ميتا” يتعاونان لتسريع وتيرة مشاريع الواقع الممتد

“إل جي” و”ميتا” يتعاونان لتسريع وتيرة مشاريع الواقع الممتد

2024-03-13 / 15:49
Photo of منح شركات صفقات عمومية متعددة في آن واحد يؤخر إنجاز الأشغال و يثير التساؤلات

منح شركات صفقات عمومية متعددة في آن واحد يؤخر…

2024-03-13 / 15:15
Photo of “binter” تطلق رحلات ذهاب و إياب من المغرب نحو جزر الكناري ب616 درهم فقط

“binter” تطلق رحلات ذهاب و إياب من المغرب نحو…

2024-03-13 / 14:38
Photo of رسميا.. تأسيس شركة مغربية نيجيرية خاصة بمشروع أنبوب الغاز بين البلدين

رسميا.. تأسيس شركة مغربية نيجيرية خاصة بمشروع أنبوب الغاز…

2024-03-13 / 12:58
Photo of سعر السردين يرتفع و يتجاوز العشرين درهما في أول أيام رمضان

سعر السردين يرتفع و يتجاوز العشرين درهما في أول…

2024-03-13 / 10:48
Photo of مشروع ضخم.. الحكومة تمنح 300 ألف هكتار للراغبين في الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر

مشروع ضخم.. الحكومة تمنح 300 ألف هكتار للراغبين في…

2024-03-12 / 16:29
Photo of في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق الاسبوعي ببركان

في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق…

2024-03-12 / 15:58
Photo of بالأرقام.. أسعار العقارات السكنية و البقع الأرضية في المغرب ترتفع

بالأرقام.. أسعار العقارات السكنية و البقع الأرضية في المغرب…

2024-03-12 / 12:00
Photo of جاذبية المغرب تواصل إغراء السياح و أكثر من مليون و100 ألف سائح خلال شهر

جاذبية المغرب تواصل إغراء السياح و أكثر من مليون…

2024-03-12 / 10:33

‫5 تعليقات

  1. الماء ماء الوطن والشمس شمس الوطن والمنتوج من خيرات البلاد والوطن. التصدير المكثف يضر بالمواطن المتوسط الحال.

    رد

  2. والله كومنا فرشاتكم موريطانيا كون بقيتو طالقينها علينا راه سبب ارتفاع الاسعار هو الجفاف الله يعطينا وجهكم

    رد

  3. موريتانيا ھي التي فرضت رسوما جمركيه اضافية لحماية منتوجاتھا الفلاحية من منافسة المنتوجات المغربية

    رد

  4. ما كاين منع لا سيدي بوزكري ولا بسباب الجفاف غلات الخضرا. اللي كاين ان مورتانيا دوبلات الرسوم للمصدرين المغاربة حماية للقدرة الشراءية لمواطنيها وكفا كديا على المغاربة الله ينعل اللي مايحشم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق