السلطات تواصل منع تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه الأسواق الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل القرار الذي سبق و أقرته الحكومة المغربية و القاضي بمنع تصدير بعض أنواع الخضر و الفواكه لخارج المغرب و خاصة للأسواق الإفريقية التي كانت تستورد كميات مهمة من المنتجات الفلاحية المغربية.

و يعود تمديد قرار منع تصدير بعض الخضر و الفواكه المغربية و في مقدمتها البطاطس و الطماطم و البصل لرغبة الحكومة في توفير عرض كاف للمستهلكين المغاربة و هو ما جعل أسعار بيع الخضر و الفواكه في أسواق المملكة ينخفض بشكل كبير.

تمديد هذا القرار آثار حفظة بعض المصدرين الذين كانوا يجنون أرباحا خيالية من تصدير الخضر و الفواكه لأسواق إفريقيا، حيث أنهم يبيعون بضاعتهم بأسعار مضاعفة عن تلك التي يبيعونها يها في المغرب بالنظر لقلة المنافسة هناك و حاجة تلك الدول الماسة للمنتجات المغربية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp