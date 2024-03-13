سعر السردين يرتفع و يتجاوز العشرين درهما في أول أيام رمضان

2024-03-13 / 10:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار السمك ارتفاعا صاروخيا مع بداية شهر رمضان، حيث تجاوز سعر السردين كمثال عن ذلك رقم العشرين درهما، بل إن بعض الباعة فرضوا سعر 25 درهم في عديد أسواق البيضاء للكيلوغرام الواحد من السردين.

و حسب بعض المهنيين، فإن ارتفاع سعر السردين في الأسواق ليس سببه الباعة الصغار بل إن سعره عال في أسواق الجملة حيث أن هامش ربح البائع الصغير يظل صغيرا.

مقابل ذلك، عبر مهنيون آخرون على عدم رضاهم عن ارتفاع الثمن الذي وصل أسعار عالية مما تسبب في انخفاض الطلب، معزين ارتفاع السعر لحالة الطقس و تقلبات البحر التي منعت سفن الصيد من الإبحار و بالتالي انخفاض العرض الموجود بالأسواق.

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‫11 تعليقات

  1. احشومةعليكم هلكتوا هاد الشعب بالزيادات و الغلاء ضروري مراقبة الاسعار ما يمكنش كل واحد كيبيع بالسعر لبغا أو هادوك لكيزيدوا الربح إلى أكثر من المسموح به راهم شبعانين حرام

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  2. كل المواد الأساسية الغذائية وكذا الخضر والفواكه واللحوم والبيض والحبوب والقطاني والأسماك عرفت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل ارتفاعا كبيرا وحسبنا الله ونعم آلوكيل في من وراء ذلك.

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  3. المواطن البسيط هو الضحية فيما يحصل ولكن لو كان المواطن يقوم بمقاطعة أي شيء ارتفع سعره لما انتهت سيناريوهات الأسعار الملتهبة..

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  4. لم يبقى للمسكين ما يأكل على علم ان السردين هو طعام الفقير وحسبنا الله ونعم آلوكيل ..

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  5. كل هذا الارتفاع في الأسعار الأسماك ولاسيما السردين راجع يا اخواني إلى التصدير وهذا ليس غريب علينا..

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  6. والله الفقير لايشعر به احدا يتخبط مع لقمة العيش والأسعار تصارعه من كل جانب ، حتى الأسماك التي هي الوجبة المفضلة عند الفقير انتزعوها منه حسبنا الله ونعم آلوكيل .

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  8. ارحموا من في ألأرض يرحمكم من في السماء يجب مراعاة حالة الفقير الذي يعاني من المعيشة الصعبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

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  10. الزيادة في الأسعار أصبحت عقدة للمجتمع. الكل أصبح يتكلم عن الزيادة بتعصب. وبدون شعور….زيادات حسب كل مناسبة.وغيرها.

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