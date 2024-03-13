سعر السردين يرتفع و يتجاوز العشرين درهما في أول أيام رمضان

2024-03-13 / 10:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار السمك ارتفاعا صاروخيا مع بداية شهر رمضان، حيث تجاوز سعر السردين كمثال عن ذلك رقم العشرين درهما، بل إن بعض الباعة فرضوا سعر 25 درهم في عديد أسواق البيضاء للكيلوغرام الواحد من السردين.

و حسب بعض المهنيين، فإن ارتفاع سعر السردين في الأسواق ليس سببه الباعة الصغار بل إن سعره عال في أسواق الجملة حيث أن هامش ربح البائع الصغير يظل صغيرا.

مقابل ذلك، عبر مهنيون آخرون على عدم رضاهم عن ارتفاع الثمن الذي وصل أسعار عالية مما تسبب في انخفاض الطلب، معزين ارتفاع السعر لحالة الطقس و تقلبات البحر التي منعت سفن الصيد من الإبحار و بالتالي انخفاض العرض الموجود بالأسواق.

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