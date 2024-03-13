منح شركات صفقات عمومية متعددة في آن واحد يؤخر إنجاز الأشغال و يثير التساؤلات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لاحظ المغاربة في الآونة الأخيرة أن عديد الأوراش تم فتحها بمختلف المدن المغربية و خاصة تلك التي ستنظم بطولتي إفريقيا و كأس العالم على غرار الدار البيضاء و الرباط و مراكش و فاس و أكادير و طنجة.
هاته الأوراش تشرف عليها تقريبا نفس الشركات التي استحوذت على أغلبية المشاريع العمومية، بل أن بعضها فاز بصفقات مهمة تتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة قد تفوق ما تتوفر عليه، و مع ذلك تم منحها صفقات موازية.
و تساءل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن السر في منح شركات معينة صفقات عمومية متعددة في آن واحد، مؤكدين أن تلك الشركات معروف عنها الجودة و الدقة في الإنجاز غير أن تكليفها بمشاريع كثيرة في نفس الوقت يتسبب في تأخر الإنجاز كما حصل في عديد الأوراش بمدينة الدار البيضاء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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هاته الأوراش تشرف عليها تقريبا نفس الشركات التي استحوذت على أغلبية المشاريع العمومية
بعضها فاز بصفقات مهمة تتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة قد تفوق ما تتوفر عليه و مع ذلك تم منحها صفقات موازية
تلك الشركات معروف عنها الجودة و الدقة في الإنجاز غير أن تكليفها بمشاريع كثيرة في نفس الوقت يتسبب في تأخر الإنجاز
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el