Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

منح شركات صفقات عمومية متعددة في آن واحد يؤخر إنجاز الأشغال و يثير التساؤلات

2024-03-13 / 15:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لاحظ المغاربة في الآونة الأخيرة أن عديد الأوراش تم فتحها بمختلف المدن المغربية و خاصة تلك التي ستنظم بطولتي إفريقيا و كأس العالم على غرار الدار البيضاء و الرباط و مراكش و فاس و أكادير و طنجة.

هاته الأوراش تشرف عليها تقريبا نفس الشركات التي استحوذت على أغلبية المشاريع العمومية، بل أن بعضها فاز بصفقات مهمة تتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة قد تفوق ما تتوفر عليه، و مع ذلك تم منحها صفقات موازية.

و تساءل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن السر في منح شركات معينة صفقات عمومية متعددة في آن واحد، مؤكدين أن تلك الشركات معروف عنها الجودة و الدقة في الإنجاز غير أن تكليفها بمشاريع كثيرة في نفس الوقت يتسبب في تأخر الإنجاز كما حصل في عديد الأوراش بمدينة الدار البيضاء.

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‫4 تعليقات

  1. هاته الأوراش تشرف عليها تقريبا نفس الشركات التي استحوذت على أغلبية المشاريع العمومية

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  2. بعضها فاز بصفقات مهمة تتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة قد تفوق ما تتوفر عليه و مع ذلك تم منحها صفقات موازية

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  3. تلك الشركات معروف عنها الجودة و الدقة في الإنجاز غير أن تكليفها بمشاريع كثيرة في نفس الوقت يتسبب في تأخر الإنجاز

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