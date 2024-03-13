منح شركات صفقات عمومية متعددة في آن واحد يؤخر إنجاز الأشغال و يثير التساؤلات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لاحظ المغاربة في الآونة الأخيرة أن عديد الأوراش تم فتحها بمختلف المدن المغربية و خاصة تلك التي ستنظم بطولتي إفريقيا و كأس العالم على غرار الدار البيضاء و الرباط و مراكش و فاس و أكادير و طنجة.

هاته الأوراش تشرف عليها تقريبا نفس الشركات التي استحوذت على أغلبية المشاريع العمومية، بل أن بعضها فاز بصفقات مهمة تتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة قد تفوق ما تتوفر عليه، و مع ذلك تم منحها صفقات موازية.

و تساءل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن السر في منح شركات معينة صفقات عمومية متعددة في آن واحد، مؤكدين أن تلك الشركات معروف عنها الجودة و الدقة في الإنجاز غير أن تكليفها بمشاريع كثيرة في نفس الوقت يتسبب في تأخر الإنجاز كما حصل في عديد الأوراش بمدينة الدار البيضاء.

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