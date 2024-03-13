6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

6 لاعبين مهددين بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم

2024-03-13 / 10:03
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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن هناك 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك 4 لاعبين تنتهي عقود في سانتياجو برنابيو، بحلول صيف 2024، هم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز، بينما يلعب الثنائي خوسيلو ماتو وكيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى موقف كل لاعب على حدة، خاصة في ظل الشائعات التي ربطتهم جميعًا بالرحيل.

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