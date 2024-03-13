طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-03-13 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس.

ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، ببعض مناطق السهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية للمملكة. كما سيلاحظ نزول أمطار متفرقة بمناطق دكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة، وكذا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا مع تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بكل من هضاب الفوسفاط ووالماس والريف والهضاب العليا الشرقية. أما بمنطقة سوس وبشمال البلاد، فالطقس سيظل قليل السحب إلى غائم جزئيا على العموم.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب العليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و17 درجة بأقصى كل من الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 8 و13 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالمناطق الشمالية والوسطى، بينما ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي مع رياح متقلبة الاتجاه.

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