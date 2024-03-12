Barcelona players celebrate their win at the end of the UEFA Champions League last 16 second leg football match between FC Barcelona and SSC Napoli at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on March 12, 2024. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

2024-03-12 / 22:55
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هبة بريس _ رياضة

تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ أربع سنوات بعد فوزه 3-1 على نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر، الثلاثاء، ما منح الفريق الكتالوني الانتصار 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي مباراة ممتعة للغاية، تمكن برشلونة من التقدم 2-صفر مبكرا لكن نابولي تمكن من تقليص الفارق ليصبح الشوط الثاني مثيرا قبل أن يتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث ليحسم اللقاء لأصحاب الأرض.

وافتتح فيرمين لوبيز التسجيل لبرشلونة بعد ربع ساعة من بداية اللقاء وعزز جواو كانسيلو تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين، وبدا أن برشلونة في طريقه لتحقيق فوز حاسم قبل أن يتمكن أمير رحماني من تقليص الفارق لصالح نابولي بعد نصف ساعة من اللعب.

وحصل الفريقان على كثير من الفرص بعد نهاية الاستراحة، وقبل سبع دقائق على النهاية سجل برشلونة الهدف الثالث الذي كان يحتاجه بشدة حين سجل ليفاندوفسكي بعد تمريرة ذكية من سيرجي روبيرتو.

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