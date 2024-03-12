حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي وبطاقة حمراء

حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي وبطاقة حمراء

2024-03-12 / 21:23
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ودع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله دوري أبطال آسيا بعد خسارة فريقه إتحاد جدة أمام ضيفه وغريمه الهلال بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب ربع النهائي.

وكان إتحاد جدة قد خسر مباراة الذهاب بملعب الهلال بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة شجارا عنيفا بين عبد الرزاق حمد الله وعلي البليهي، مدافع الهلال حيث وجه الحكم على إثر ذلك بطاقة حمراء مباشرة للمهاجم المغربي في الدقيقة 91، في الوقت الذي اكتفى فيه بتوجيه إنذار لمدافع الهلال.

وبهذا يكون حمد الله قد ودع مسابقة دوري الأبطال مع فريقه، بينما ضمن مواطنه ياسين بونو تأهله مع الهلال، علما أن الحارس المغربي غاب عن مباراتي دور الربع بسبب اختيارات المدرب.

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