النقابات الصحية تستعد لخوض إضرابين عامين بالقطاع

2024-03-12 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

من المرتقب أن تخوض النقابات الصحية إضرابين عامين بالقطاع، لمدة أربعة أيام، احتجاجا على واقع التجاهل وسياسة التراجعات الحكومية.

وتخوض النقابات الصحية إضرابا يومي 20 و21 مارس الجاري، ثم تجدد إضرابها يومي 3 و4 أبريل المقبل، كخطوة تصعيدية جديدة في وجه الحكومة، التي تعبث بالقطاع الصحي وتدفع به و بأطره نحو المجهول والمزيد من الاحتقان، حسب النقابات.

وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) إنه تقرر الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي، في إطار التنسيق مع باقي الهيئات النقابية من أجل تسطير محطات نضالية ميدانية نوعية.

وأضافت النقابة في بلاغ لها أن هذه الإضرابات تأتي لمواجهة الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وتنتقد النقابات سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية

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‫4 تعليقات

  4. تنتقد النقابات سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة

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