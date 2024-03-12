هل فشلت الحكومة في إحداث منصات للمخزون والاحتياطات الأولية بجهات المملكة؟

هبة بريس _ الرباط

قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية لمنع تفشي الوباء، كشفت عن أهمية التخزين الاستراتيجي من أجل ضمان إمداد السوق الداخلية بالمواد الأساسية خلال فترة الأزمات والكوارث.

وأضافا المستشاران في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن جلالة الملك، كان قد دعا في الخطاب الافتتاحي للبرلمان عن بعد سنة 2021، إلى “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

واسترسلا، وهي الدعوة التي تجددت بعد زلزال الحوز الذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر، حيث دعا جلالة الملك، في جلسة العمل المنعقدة يوم اليوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط والتي خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز

حيث دعا جلالته إلى إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وتفاعلا مع كل هذه التوجيهات الملكية، تساءل السطي وعلوي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية بكل جهة

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