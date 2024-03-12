هل فشلت الحكومة في إحداث منصات للمخزون والاحتياطات الأولية بجهات المملكة؟

2024-03-12 / 21:11
0
هبة بريس _ الرباط

قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية لمنع تفشي الوباء، كشفت عن أهمية التخزين الاستراتيجي من أجل ضمان إمداد السوق الداخلية بالمواد الأساسية خلال فترة الأزمات والكوارث.

وأضافا المستشاران في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن جلالة الملك، كان قد دعا في الخطاب الافتتاحي للبرلمان عن بعد سنة 2021، إلى “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

واسترسلا، وهي الدعوة التي تجددت بعد زلزال الحوز الذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر، حيث دعا جلالة الملك، في جلسة العمل المنعقدة يوم اليوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط والتي خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز

حيث دعا جلالته إلى إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وتفاعلا مع كل هذه التوجيهات الملكية، تساءل السطي وعلوي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية بكل جهة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of النقابات الصحية تستعد لخوض إضرابين عامين بالقطاع

النقابات الصحية تستعد لخوض إضرابين عامين بالقطاع

2024-03-12 / 21:36
Photo of سيلتا فيغو يقيل مدربه بينيتيز وجهازه الفني

سيلتا فيغو يقيل مدربه بينيتيز وجهازه الفني

2024-03-12 / 19:54
Photo of الهباش: الدعم المغربي سيخفف من وطأة معاناة سكان قطاع غزة

الهباش: الدعم المغربي سيخفف من وطأة معاناة سكان قطاع…

2024-03-12 / 19:45
Photo of طائرة تابعة لـ”لارام” تهبط اضطراريا بمطار طنجة بعد رحلة قادمة من موسكو

طائرة تابعة لـ”لارام” تهبط اضطراريا بمطار طنجة بعد رحلة…

2024-03-12 / 18:23
Photo of عضو حركة فتح: دعم المغرب للشعب الفلسطيني موصول

عضو حركة فتح: دعم المغرب للشعب الفلسطيني موصول

2024-03-12 / 18:13
Photo of المسلمون مرفوضون.. بدء سريان قانون الجنسية المثير للجدل في الهند

المسلمون مرفوضون.. بدء سريان قانون الجنسية المثير للجدل في…

2024-03-12 / 17:44
Photo of مسؤول فلسطيني ..المساعدات المغربية لغزة تعكس “الحس الإنساني” للملك

مسؤول فلسطيني ..المساعدات المغربية لغزة تعكس “الحس الإنساني” للملك

2024-03-12 / 17:32
Photo of

(بدون عنوان)

2024-03-12 / 17:11
Photo of إنجاز استثنائي .. المغرب أول دولة تدخل المساعدات برا إلى غزة منذ اندلاع الأعمال العسكرية

إنجاز استثنائي .. المغرب أول دولة تدخل المساعدات برا…

2024-03-12 / 17:05
Photo of “بروكتر أند غامبل” تحتفل بذكرى شراكتها مع وزارة التعليم للإرتقاء بالتربية على الصحة الإنجابية

“بروكتر أند غامبل” تحتفل بذكرى شراكتها مع وزارة التعليم…

2024-03-12 / 15:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق