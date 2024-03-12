خسر مليون مُتابع.. هجوم حاد على تامر حسني والسبب غزة

هبة بريس _ القسم الفني

أثار الفنان المصري، تامر حسني، موجة غضب عارمة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك منذ اللحظات الأولى لإعلانه عن منتج “شيبس” يعتبر ضمن الشركات المقاطعة، إثر أحداث 7 تشرين أكتوبر، والعدوان المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وظهر تامر حسني في الإعلان وهو يقلد المسحراتي، وهي شخصية من الثقافة الشعبية، لتنبيه الصائمين بوصول وقت تناول السحور، حيث قدّم أغنية تحتوي على مشاهد من أجواء رمضان في البيوت المصرية.

وأعرب رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن سخطهم وغضبهم من تامر حسني، فيما ألغى أكثر من مليون شخص متابعة حساباته الرسمية، مؤكدين استهجانهم من مشاركة الفنان في الإعلان الرمضاني من أجل الترويج لمنتج معروف ضمن قوائم المقاطعة.

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