بوريل : يجب أن ندين ما يحدث في غزة مثلما نفعل مع أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إن المجاعة في غزة “تستخدم كسلاح حرب”، مشددا أنه يجب “إدانة ما يحدث في غزة بنفس الكلمات التي ندين بها ما يجري في أوكرانيا”.

وقال بوريل إن “ما يجري في غزة ليس سوى قمة صراع خطير وغير اعتيادي ظل محتدما بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يقرب من قرن من الزمان”.

وأضاف “هذه أزمة إنسانية وليست كارثة طبيعية، ليست فيضانا أو زلزالا. إنها (أزمة) من صنع البشر”.

وبخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال بوريل: “عندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو، علينا أن نتذكر أننا اضطررنا للقيام بذلك لأن الوسيلة الطبيعية لتقديم الدعم عبر الطرق (البرية) أصبحت مغلقة بشكل مصطنع”.

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