سيلتا فيغو يقيل مدربه بينيتيز وجهازه الفني

هبة بريس _ رياضة

قرر نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة مدربه رافاييل بينيتيز وجهازه الفني بعد ثمانية أشهر من تعيينهم.

وقال سيلتا في بيان إن الفريق “لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي” خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.

ويحتل سيلتا المركز 17 في الدوري برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد خسارته 4-صفر على ملعب المتصدر ريال مدريد يوم الأحد الماضي..

وأضاف البيان “يود النادي أن يعرب لرافاييل بينيتيز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم”.

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