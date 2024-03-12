سيلتا فيغو يقيل مدربه بينيتيز وجهازه الفني

2024-03-12 / 19:54
3
هبة بريس _ رياضة

قرر نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة مدربه رافاييل بينيتيز وجهازه الفني بعد ثمانية أشهر من تعيينهم.

وقال سيلتا في بيان إن الفريق “لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي” خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.

ويحتل سيلتا المركز 17 في الدوري برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد خسارته 4-صفر على ملعب المتصدر ريال مدريد يوم الأحد الماضي..

وأضاف البيان “يود النادي أن يعرب لرافاييل بينيتيز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of دعوة لتشجيع المخترعين لابتكار الحلول لتقليل استهلاك الماء

دعوة لتشجيع المخترعين لابتكار الحلول لتقليل استهلاك الماء

2024-03-12 / 22:45
Photo of النقابات الصحية تستعد لخوض إضرابين عامين بالقطاع

النقابات الصحية تستعد لخوض إضرابين عامين بالقطاع

2024-03-12 / 21:36
Photo of هل فشلت الحكومة في إحداث منصات للمخزون والاحتياطات الأولية بجهات المملكة؟

هل فشلت الحكومة في إحداث منصات للمخزون والاحتياطات الأولية…

2024-03-12 / 21:11
Photo of الهباش: الدعم المغربي سيخفف من وطأة معاناة سكان قطاع غزة

الهباش: الدعم المغربي سيخفف من وطأة معاناة سكان قطاع…

2024-03-12 / 19:45
Photo of طائرة تابعة لـ”لارام” تهبط اضطراريا بمطار طنجة بعد رحلة قادمة من موسكو

طائرة تابعة لـ”لارام” تهبط اضطراريا بمطار طنجة بعد رحلة…

2024-03-12 / 18:23
Photo of عضو حركة فتح: دعم المغرب للشعب الفلسطيني موصول

عضو حركة فتح: دعم المغرب للشعب الفلسطيني موصول

2024-03-12 / 18:13
Photo of المسلمون مرفوضون.. بدء سريان قانون الجنسية المثير للجدل في الهند

المسلمون مرفوضون.. بدء سريان قانون الجنسية المثير للجدل في…

2024-03-12 / 17:44
Photo of مسؤول فلسطيني ..المساعدات المغربية لغزة تعكس “الحس الإنساني” للملك

مسؤول فلسطيني ..المساعدات المغربية لغزة تعكس “الحس الإنساني” للملك

2024-03-12 / 17:32
Photo of مجلس “بوعياش” يقترح المنع الكلي لسماع دعوى ثبوت الزوجية

مجلس “بوعياش” يقترح المنع الكلي لسماع دعوى ثبوت الزوجية

2024-03-12 / 17:11
Photo of إنجاز استثنائي .. المغرب أول دولة تدخل المساعدات برا إلى غزة منذ اندلاع الأعمال العسكرية

إنجاز استثنائي .. المغرب أول دولة تدخل المساعدات برا…

2024-03-12 / 17:05

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق