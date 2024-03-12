طائرة تابعة لـ”لارام” تهبط اضطراريا بمطار طنجة بعد رحلة قادمة من موسكو

هبة بريس - الرباط

اضطر مشكل تقني بطائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية “لارام”، الى هبوطها بشكل اضطراري بمطار طنجة ( ابن بطوطة ) بعد رحلة جوية قادمة من العاصمة الروسية في طريقها إلى مطار مدينة الدار البيضاء.

وقالت مصادر إعلامية روسية ان عطب تقني في التوربين الايمن للطائرة اضطر ربان الطائرة الى الهبوط بمطار طنجة قصد تفادي اي تعقيدات .

وأضافت المصادر أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي حيث كان على متنها عدد من الركاب الروس ليتم نقلهم إلى وجهاتهم بعذ ذلك .

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