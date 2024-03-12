عضو حركة فتح: دعم المغرب للشعب الفلسطيني موصول

هبة بريس

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أياد صافي، أن قوافل المساعدات الإنسانية المغربية التي دخلت صباح اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة، تشكل دليلا آخر على الدعم الانساني الموصول وغير المشروط الذي ما فتئ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقدمه للشعب الفلسطيني.

وأبرز أياد صافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا الدعم، الذي سيخفف حتما من الأسى والحزن الذي خيم على القطاع منذ شهور، يأتي استمرارا لدور المغرب الرائد في حماية المقدسات الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وقال، في هذا الصدد، “تستمر المملكة المغربية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظرفية التي يمر منها، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك وللشعب المغربي لدعمهم لصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة “.

وخلص إلى أن هذه أول مرة تستطيع فيها مساعدات انسانية دخول قطاع غزة عن طريق البر منذ بدء العمليات المسلحة، رغم التحديات والاكراهات الميدانية، وذلك بفضل الانخراط الشخصي لجلالة الملك من أجل إنجاح هذه العملية.

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