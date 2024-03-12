منير المحمدي يعلق على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب المغربي

علق الحارس الدولي المغربي منير المحمدي، حامي عرين الوحدة السعودي على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا.

وقال المحمدي في تصريحات نقلتها إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “من الطبيعي أن يتنافس منتخبان للحصول على خدمات دياز، وأنا لم يفاجئني قرار إبراهيم بحمل القميص الوطني”.

وأضاف: “هو لاعب مميز وسيمنح الكثير من الإضافة للمنتخب الوطني المغربي”.

وتابع: “في بادئ الأمر كنت أعتقد أنه سيمثل إسبانيا، لكن اختياره للمغرب غير مفاجئ، وسيعمل معنا من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، فنحن وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم”.

ومعلوم أن إبراهيم دياز قرر حمل قميص المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا، بعدما تلقى دعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإتحاد الإسباني لكرة القدم.

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