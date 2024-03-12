أكبر ملوك أوربا يجري عملية جراحية لتنظيم ضربات القلب

هبة بريس - وكالات

خضع ملك النرويج هارالد، البالغ 87 عامًا، وذو الصحة الهشّة، لعملية، الثلاثاء، في أوسلو بهدف زرع جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب، وفق ما أعلن القصر الملكي.

ووفق وكالة “فرانس برس”، كان هارالد وهو الأكبر سنّا بين ملوك أوروبا الحاليين، نقل إلى النرويج بطائرة طبية إثر إصابته بعدوى خلال رحلة خاصة إلى جزيرة لانغكاوي في ماليزيا.

وأدخل المستشفى الوطني في أوسلو إثر عودته إلى البلد. وأعلن القصر الملكي عن عملية زرع مقبلة لجهاز دائم لتنظيم ضربات القلب كي يحلّ محلّ ذاك المؤقت الذي وضع له في ماليزيا.

وصرّح القصر الملكي الثلاثاء “جرت العملية هذا الصباح في المستشفى الوطني. وسيبقى الملك في المستشفى لبضعة أيام”.

وكشف أن “العملية كانت ناجحة والملك بحالة جيّدة”.

ولطالما أبدى الملك هارالد الذي يتربّع على العرش منذ 1991 رغبته في البقاء ملكًا حتّى اليوم الأخير من حياته بالرغم من مشاكله الصحية ومن إعلان ملكة الدنمارك مارغريت الثانية التي تربطه بها صلة قرابة بعيدة عن تخلّيها عن العرش بشكل مفاجئ في الـ31 من ديسمبر.

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