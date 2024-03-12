استبعاد ياسين بونو من قائمة الهلال أمام الإتحاد في دوري أبطال آسيا

قرر البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي استبعاد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من مواجهة إتحاد جدة، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعود سبب غياب بونو عن المواجهة إلى قرار المدرب البرتغالي جيسوس الذي إستقر على الخماسي الأجنبي لفريقه في مباراة اليوم.

وقد فضل مدرب الهلال الاعتماد على الحارس محمد العويس مكان ياسين بونو، من أجل ترك مكانه للاعب أجنبي آخر، بحكم أن قوانين الإتحاد الآسيوي تفرض على الفرق تسجيل خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة كل مباراة.

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