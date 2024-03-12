استبعاد ياسين بونو من قائمة الهلال أمام الإتحاد في دوري أبطال آسيا

استبعاد ياسين بونو من قائمة الهلال أمام الإتحاد في دوري أبطال آسيا

2024-03-12 / 15:21
0

قرر البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي استبعاد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من مواجهة إتحاد جدة، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعود سبب غياب بونو عن المواجهة إلى قرار المدرب البرتغالي جيسوس الذي إستقر على الخماسي الأجنبي لفريقه في مباراة اليوم.

وقد فضل مدرب الهلال الاعتماد على الحارس محمد العويس مكان ياسين بونو، من أجل ترك مكانه للاعب أجنبي آخر، بحكم أن قوانين الإتحاد الآسيوي تفرض على الفرق تسجيل خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة كل مباراة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of منير المحمدي يعلق على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب المغربي

منير المحمدي يعلق على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب المغربي

2024-03-12 / 16:59
Photo of نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

2024-03-12 / 14:12
Photo of الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

2024-03-12 / 14:08
Photo of نهضة بركان يتعرف على خصمه في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

نهضة بركان يتعرف على خصمه في ربع نهائي كأس…

2024-03-12 / 12:36
Photo of جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما حل وارتحل”

جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما…

2024-03-12 / 11:10
Photo of أشغال ملعب الرباط تتسارع و توقعات بأن يكون جاهزا قبل موعده المحدد

أشغال ملعب الرباط تتسارع و توقعات بأن يكون جاهزا…

2024-03-12 / 11:09
Photo of رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

2024-03-12 / 10:11
Photo of برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب الريال السابق

برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب الريال السابق

2024-03-12 / 10:05
Photo of دوري أبطال آسيا.. رحيمي يسجل ثنائية ويساهم في قيادة العين للتأهل إلى نصف النهائي

دوري أبطال آسيا.. رحيمي يسجل ثنائية ويساهم في قيادة…

2024-03-11 / 22:08
Photo of منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

2024-03-11 / 20:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق