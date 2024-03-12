مع كل رمضان.. “جِيب مْعاك هذي عنداك تنسى هذي”

محمد منفلوطي_هبة بريس

“جيب معاك هذي عنداك تنسى هذي”، عبارات ووصايا كل صباح ومساء، وحرصٌ شديد من قبل العديد من الأسر والعائلات، على اقتناء مستلزمات شهر رمضان، وكأننا أمام آفة مجاعة أو إغلاق للأسواق بصفة دائمة، ممارسات يومية تساهم في الرفع من الأسعار، فيما يجد فيه البعض من أصحاب المتاجر والمحلات فرصة للتخلص من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية…

مع كل شهر رمضان، هناك سباقٌ محمومٌ، تدافع وتزاحم في الطرقات وأمام أبواب المتاجر والمحلات، من أجل اقتناء المستلزمات بكميات كبيرة قد يكون المرء في غنى عنها أحيانا…جيب معاك البصلة الفلفلة عنداك تنسى النعناع وماطيشة، شوف معاك ليقامة، عنداك الحلوى، إياك تنسى الفواكه والعصائر…الحمص والعدس تاهما…. واللائحة طويلة….، وكأن الأمر يتعلق بالإقامة بمنطقة منكوبة لا زاد فيها ولا طعام، أو كأن البلاد مُقبلة على تخطي السنين العجاف ضمن حالة طوارئ لا تبقي ولا تذر.

عُـــــذرا ياسادة، فشهر رمضان، هو شهر القرآن والقيام والإحسان، وهو فرصة حسب رأي العلم والطب للحفاظ على صحة البدن مع التقليل من الأكل والشرب لتطهير أجهزة الجسم من الشوائب ومخلفات الأطعمة السابقة ورواسبها من أملاح وسكريات زائدة…

هو شهر للتراحم والتزاور والتضامن، وليس شهرا للجشع والاحتكار من قبل العديد من أصحاب المحلات الذين بات شغلهم الشاغل الربح أولا، يتحكمون في الأسعار دون حسيب ولا رقيب، لتبقى الأسر المعوزة التي شاء القدر لها أن تنخرط في دهاليز هذا الموقف وتتذوق مرارته من أبرز ضحاياه.

عذرا ياسادة، فشهر رمضان، هو فرض من فرائض ربنا عز وجل، يراد من وراءه أخذ الدروس والعبر في الأخلاق والتضامن والتآلف والتآزر، والاحساس بالجوع والعطش لاستحضار معاناة الفقراء، يجمع المسلمين على البرّ والتقوى والرحمة والتسامح والتذكير بحقّ المحتاجين عليهم، وليس فرصة للتفاخر والتباهي بصور الأطباق من ما لذ وطاب على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاكثرات بمشاعر الأسر التي رضى بالقليل وتبحث عن راحة البال لتقاسم الفرح مع صغارها بقليل من المال.

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