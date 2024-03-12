الحبس بين 6 أشهر وسنة ونصف في حق مرتكبي أحداث شغب مباراة الرجاء وتطوان

هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الإثنين، أحكامها في حق مرتكبي أحداث الشغب التي أعقبت مباراة نادي الرجاء البيضاء والمغرب التطواني.

وقضت المحكمة، بالحبس سنة ونصف نافذة في حق 20 متهما، في حين قضت بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 6 موقوفين آخرين.

هذا وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

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